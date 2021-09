Ouvidoria do TCE-AM estará em Novo Airão a partir da próxima segunda (13)

A passagem da equipe da Ouvidoria da Corte de Contas amazonense é válida pelo projeto Ouvidoria + Presente e programa Rodas de Cidadania, com o intuito de aproximar o Tribunal da sociedade, tornando-se acessível e atendendo às demandas dos moradores do município.

“Devido à pandemia, não pudemos ir ao interior do Amazonas, o que dificultou no processo de escuta das demandas vindas dos municípios amazonenses. Estamos voltando aos poucos. Já passamos por dois municípios e, agora, será a vez de levar a Ouvidoria a Novo Airão para ouvir e registrar as manifestações locais”, disse o conselheiro-ouvidor do TCE-AM, Érico Desterro.

O atendimento presencial será realizado no prédio que abriga a 34ª Zona Eleitoral de Novo Airão, de segunda-feira (13) a quinta-feira (16), nos horários de 8h às 12h e de 14h às 17h. O encerramento da visita da Ouvidoria do TCE-AM ao município de Novo Airão será com a realização de uma audiência pública na próxima sexta-feira (17), às 9h, quando a Ouvidoria reunirá a população e o poder público locais para ouvir as demandas existentes.

A audiência pública contará, ainda, com a participação do presidente do TCE-AM, Mario de Mello, e do conselheiro-ouvidor do TCE-AM, Érico Desterro.

Fonte: Asscom TCE-AM