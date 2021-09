Ormy Bentes faz reunião para discutir prazo de conclusão das obras em andamento no Regional

A presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11), desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes, se reuniu, no dia 31 de agosto, com alguns diretores do Regional para tratar sobre o prazo de conclusão das obras em andamento no TRT-11.

Estavam presentes à reunião o diretor geral, Ildefonso Rocha de Souza; o assessor jurídico da presidência, José de Arimathea Matias Fernandes; o diretor da Secretaria de Administração, Ricardo Marques de Lima; a diretora da Divisão de Licitação e Contratos, Lara Simone Chaves dos Santos; o diretor da Divisão de Manutenção e Projetos, José Ricardo Ribeiro dos Santos; e ainda os servidores Arkbal Moreira de Sa Peixoto, da Engenharia; Mario Jorge Tetenge, da Assessoria Jurídica; e a secretária-geral da presidência, Maria José da Silva Freitas Santos.

Na pauta da reunião estavam as obras em andamento do TRT-11, bem como o prazo para conclusão de cada uma delas: o novo Fórum Trabalhista de Manaus (no Bairro Praça 14), a nova sede da Vara do Trabalho de Tefé, e o Centro de Memória da Justiça do Trabalho (localizado na Rua Barroso – Centro).,

Fonte: Asscom TRT11