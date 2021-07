Opção sexual, homossexualismo, afeminado, mudança de sexo: Veja expressões que não podem ser usadas

O Comitê de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade e a Secretaria de Comunicação Social reproduzem este material com expressões inadequadas e adequadas sobre o mundo LGBTQIAP+.

Sapatão

Por que não usar: o termo estereotipa a mulher homossexual como masculinizada.

Embora no meio LGBTQIA + possa ser utilizado de maneira amigável, em ambientes formais é considerado pejorativo.

Como chamar: Lésbica.

Opção sexual

Por que não usar: o termo “opção” dá a ideia que é possível escolher, o que na verdade não ocorre com inclinações afetivas e sexuais.

Como chamar: Orientação sexual.

Homossexualismo

Por que não usar: o sufixo -ismo é utilizado para caracterizar doenças, mas a Organização Mundial de Saúde retirou o termo do rol de distúrbios mentais desde 1990, por não considerar esse aspecto da diversidade humana como uma anomalia.

Como chamar: Homossexualidade.

Afeminado

Por que não usar: o termo estereotipa o homem homossexual com trejeitos femininos, o que ofende também as mulheres, já que a expressão é comumente utilizada para menosprezar essas características.

Como chamar: Homem gay.

Traveco

Por que não usar: o sufixo -eco é utilizado para diminuir o valor da palavra, de maneira depreciativa e pejorativa.

Como chamar: Travesti.

O travesti

Por que não usar: o artigo “o” é masculino. Embora originalmente a expressão tenha surgido como substantivo masculino, as pessoas travestis se identificam com o gênero feminino. O Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa já aceita o termo como substantivo comum de dois gêneros.

Como chamar: A travesti

Mudança de sexo

Por que não usar: a expressão “mudança” passa a ideia de uma alternância ocasional, além de “sexo” restringir ao aspecto do genital biológico, quando na verdade o que ocorre refere-se ao gênero. A transexualidade acontece por meio de um processo de transição pelo qual a pessoa expõe para o mundo a forma como se sentiu por muito tempo internamente, e não necessariamente é preciso realizar cirurgias para caracterizá-la.

Como chamar: Transição ou Readequação de gênero.

Hermafrodita

Por que não usar: o termo é carregado de preconceito, além de estar em desuso até na Medicina. A interssexualidade, o I da sigla LGBTQIA +, é a expressão usada atualmente para caracterizar uma variedade de condições biológicas ( cromossomos, gônadas, hormônios, órgãos externos ou internos) em que uma pessoa nasce com anatomia reprodutiva ou sexual que não corresponde às definições padrões de mulheres ou homens.

Como chamar: Intersexual.

Assexuado

Por que não usar: a expressão vem da Biologia para caracterizar seres unicelulares que se reproduzem por bipartição. Como manifestação da diversidade humana, pessoas que não sentem atração sexual por outras pessoas, ou sentem muito pouco, preferem ter esse aspecto caracterizado como um tipo de orientação sexual.

Fonte: Secom/TRT4 com informações da Divisão de Comunicação Social do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (CE)