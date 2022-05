Presidente do TST convida Bolsonaro para posse solene de novos integrantes

O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), ministro Emmanoel Pereira, liderou comitiva em visita ao presidente da República, Jair Bolsonaro, nesta segunda-feira (9). Ao lado da ministra Morgana de Almeida Richa e dos ministros Alberto Bastos Balazeiro, Amaury Rodrigues Pinto Junior e Sérgio Pinto Martins, entregou convite para a posse solene dos quatro magistrados.

A cerimônia está prevista para 19 de maio. Bolsonaro indicou que irá participar pessoalmente.

A nomeação e a posse administrativa da ministra Morgana e dos ministros Balazeiro e Amaury ocorreram durante a pandemia. Já Sérgio Pinto Martins foi nomeado em abril e ainda não iniciou sua atuação no Tribunal.

Fonte: Asscom TST