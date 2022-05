null Corregedoria Solidária no TRT-11 (AM/RR) recebe doações até quarta (11/5)

A campanha “Corregedoria Solidária” chega ao Tribunal Regional do Trabalho da 11ª (AM/RR), que passará por correição ordinária de 9 a 13 de maio. As doações podem ser feitas até a quarta-feira (11/5), às 15h, e serão entregues à Casa da Criança, instituição que existe desde 1948 e foi escolhida devido à longa trajetória dedicada à filantropia.

Como doar?

O TRT-11 (AM/RR) terá pontos de coleta de alimentos na entrada do edifício-sede, em Manaus, e no Fórum Trabalhista de Manaus. Outra possibilidade é a doação por meio de transferência eletrônica na conta disponibilizada pela Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 11ª Região (Amatra-XI). O comprovante precisa ser identificado e deverá ser encaminhado por WhatsApp para o número (92) 98417-3749. Confira os dados abaixo:

Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 11ª Região

CNPJ 05.544.077.0001/46

Caixa Econômica Federal Agência 2686 C/C 00000015-0 operação 003

Pix: (92) 98127-9422 (celular)

A campanha

Com o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis para instituições beneficentes nos estados sedes dos tribunais correicionados, a campanha é uma iniciativa da gestão do ministro Caputo Bastos à frente da Corregedoria-Geral da Justiça Trabalho. A campanha tem recebido apoio de todos os Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) durante as correições ordinárias em 2022.

A Corregedoria Solidária teve origem em uma ação que o gabinete do ministro já realiza desde 2016 em Brasília e região, inicialmente chamada de “GMCB Solidário” (GMCB é a sigla para Gabinete do Ministro Caputo Bastos).

Fonte: Asscom TST