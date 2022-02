Novos servidores participam de processo de integração no TCE-AM

Para conhecer o funcionamento dos principais setores do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), entre eles secretarias, diretorias, departamentos e divisões, os novos servidores da Corte de Contas iniciaram, nesta quarta-feira (16), um período de três dias de integração.

Realizado no auditório do TCE-AM, com coordenação da Escola de Contas Pública (ECP) e apoio da presidência, o evento de integração será realizado até sexta-feira (18).

O presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro, deu as boas-vindas aos novos colaboradores da Corte de Contas e ressaltou a importância da integração.

“Vocês compõem um órgão independente e que deve agir com dignidade, obediência rigorosa às leis e aos princípios da administração pública. É isso o que nós e, principalmente, a sociedade espera dos senhores. Sejam bem vindos ao Tribunal de Contas do Amazonas”, disse o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro.

Além do conselheiro-presidente Érico Desterro, também compuseram a mesa de abertura do evento o conselheiro-coordenador da Escola de Contas Públicas (ECP), Mario de Mello, o ouvidor do TCE-AM, conselheiro Josué Cláudio, além do procurador-geral do Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM), João Barroso.

Coordenador da ECP, o conselheiro Mario de Mello parabenizou os novos servidores da Corte de Contas e destacou o esforço realizado em 2021 para a realização do concurso público que possibilitou a renovação do quadro de servidores efetivos do Tribunal.

“Este momento de recepção e integração é de grande alegria para todos nós porque conseguimos realizar o concurso público em 2021. Esse ‘batismo’ da integração é especial já que agora estamos no mesmo barco e devemos rumar para o mesmo destino, rumo a um Tribunal cada vez mais forte e eficiente junto à sociedade”, disse o conselheiro-coordenador da ECP, Mario de Mello, afirmou ao ressaltar o apoio do Departamento de Gestão de Pessoas (Degesp) para a integração.

O conselheiro-ouvidor do TCE-AM, Josué Cláudio, deu as boas vindas aos servidores e ressaltou a estrutura oferecida para que os novos integrantes possam desempenhar suas atividades. “Vocês estão entrando no que eu considero um dos três melhores Tribunais de Contas do país, com uma estrutura incrível. Espero que sejam todos felizes aqui e que possam construir uma carreira de sucesso”, disse o ouvidor do TCE-AM, conselheiro Josué Cláudio.

O primeiro dia de integração contou com apresentação dos objetivos, valores e organograma de setores estratégicos da Corte de Contas, entre eles a Corregedoria, as secretarias do Tribunal Pleno (Sepleno), de Administração (Seger), de Tecnologia da Informação (Setin) e de Controle Externo (Secex), além de setores como o Degesp, a Diretoria de Recursos Humanos (DRH) e a Diretoria de Saúde (Disau).

Ainda durante o primeiro dia de evento, a Diretoria de Assistência Militar (Diam) apresentou aspectos da segurança patrimonial e pessoal. A solenidade também contou com apresentação da Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Amazonas (ASTC) e do Sindicato dos Servidores do TCE-AM (Sindicontas).

A capacitação realizada no segundo dia terá aulas nas salas de aula da ECP sobre a atuação profissional no TCE-AM, com foco em direitos e deveres, estatuto do servidor civil e código de ética da Corte de Contas, além do trabalho do auditor de controle externo, focando em legislação aplicável, principais atividades desenvolvidas e documentos de trabalho.

Já o último dia de capacitação terá aula sobre o uso dos sistemas e-Contas, Spede, SEI e portais, também nas salas da ECP.

Devido à pandemia de Covid-19, todos os protocolos de segurança sanitária estão sendo seguidos durante o evento, com uso obrigatório de máscaras de proteção, uso de álcool em gel e distanciamento social. Também é obrigatório estar com o esquema vacinal em dia para poder participar da capacitação.

