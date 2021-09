Novo Airão sedia rodas de cidadania e ‘Ouvidoria+Presente’ do TCE-AM

O município de Novo Airão sediou, desde a última segunda-feira (13), o projeto ‘Ouvidoria + Presente’ realizado pela Ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM).

Nesta sexta-feira (17), o encerramento das ações foi marcado por uma audiência pública com a presença do presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello, do ouvidor-geral do Tribunal, conselheiro Érico Desterro, além do prefeito de Novo Airão, Frederico Júnior, e de demais autoridades locais.

“A Ouvidoria do Tribunal está percorrendo os municípios para aproximar, ainda mais, a população da Corte de Contas. Parabenizo o conselheiro Érico Desterro por essa brilhante iniciativa e toda equipe da Ouvidoria por apresentar o Tribunal para a sociedade e nos tornar uma Corte acessível, cumprindo com a missão constitucional de garantir a efetivação do controle social”, disse o conselheiro Mario de Mello.

O atendimento presencial ao longo da semana foi realizado no prédio que abriga a 34ª Zona Eleitoral de Novo Airão, de 8h às 12h e de 14h às 17h.

“Estamos efetivamente ouvindo a população. Recebemos as pessoas para identificar as denúncias e o que já pudermos adotar as providências, já é analisado. Mas o intuito é abrir um canal direto de comunicação com a sociedade, explicar nossas ações e nos colocar à disposição para o recebimento de denúncias e dúvidas”, explicou o ouvidor-geral do Tribunal, conselheiro Érico Desterro.

O prefeito de Novo Airão, Frederico Júnior, agradeceu a presença do TCE-AM no município e se colocou à disposição da Corte de Contas.

“É uma honra termos o TCE em nossa cidade. Estamos abertos à transparência e para contribuir com o que for necessário”, disse.

Os técnicos da Ouvidoria do TCE-AM já estiveram em Rio Preto da Eva, Tabatinga e Novo Airão.

A agenda de ações, com apoio e esforço conjunto dos servidores do TCE-AM, segue no município de Parintins, no período de 22 a 24 de setembro.

Fonte: Asscom TCE-AM