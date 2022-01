Nova data para processo seletivo de estágio remunerado em Direito da PGE-AM é divulgado

A Procuradoria Geral do Estado do Amazonas – (PGE-AM) comunicou no último dia (21), que a data da prova do processo seletivo para estágio em Direito que aconteceria dia 30 de janeiro deste ano, foi alterado para o dia 6 de fevereiro, conforme o item 6.17 do edital n° 02/2021 do XXXVII Processo Seletivo para Estágio Remunerado em Direito. Além da data para a realização do certame, foi alterado, também, todo o cronograma de atividades, permanecendo inalterados os demais itens do edital.

A PGE-AM disponibilizou, em caso de dúvidas, o email [email protected] Será divulgado amanhã (24), no site www.pge.am.gov.br, a lista dos candidatos inscritos.

A divulgação das salas para a realização da prova estará disponível no dia 25 de janeiro.

Veja aqui o Edital de ratificação