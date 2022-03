No Paraná, TRT aprova criação de comissão de concurso público

Paraná – O primeiro passo para a realização de novo concurso público para servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (PR) foi dado, com a aprovação do Ato nº 15/2022, que instituiu a comissão de concurso. A aprovação aconteceu na Sessão do Tribunal Pleno e do Órgão Especial, no último dia 21 de fevereiro, por meio da Resolução Administrativa nº 19/2022.

Entre as competências da comissão, destacam-se a avaliação sobre o quadro de cargos efetivos do Tribunal; deliberar sobre assuntos relacionados à realização do certame, como prazo de validade, conteúdo programático e provas práticas (se for o caso); e elaborar o edital de abertura do concurso (que será ainda submetido à Presidência e ao Órgão Especial, que têm competência para deliberar sobre questões administrativas referentes a criação de cargos).

A atuação da comissão de concurso é de apoio à gestão do TRT-PR e será finalizada com a homologação do resultado final. O último concurso para servidores do TRT-PR foi realizado em 2015, com homologação em maio de 2016 e vigência até junho de 2019.

Fonte: Asscom TRT-PR