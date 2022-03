No DF, jovem é condenado por tentar matar morador de rua

Distrito Federal – O Tribunal do Júri de Taguatinga condenou Paulo Henrique de Araújo Mendes a seis anos de prisão, por tentar matar um homem em situação de rua com golpes de barra de ferro na cabeça. A vítima não veio a óbito porque houve intervenção de outra pessoa, que conteve o acusado, também morador de rua.

O crime aconteceu na madrugada do dia 28 de fevereiro de 2021, na lateral do Hospital Anchieta, na cidade de Taguatinga/DF. De acordo com os autos, o acusado pretendia tirar as pessoas daquele local e agrediu a vítima enquanto ela atendia pacificamente a “ordem” e se levantava.

Paulo Henrique respondeu ao processo preso e irá cumprir a pena em regime inicial fechado e, por ser reincidente, não poderá recorrer em liberdade.

Processo: 0703321-77.2021.8.07.0007

Fonte: Asscom TJDFT