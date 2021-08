No Amazonas, MPF prorroga regime integral de teletrabalho até 14 de setembro

O Ministério Público Federal (MPF), por meio da Portaria nº 103/2020, prorrogou o período de regime integral de trabalho remoto em suas unidades no Amazonas até 14 de setembro de 2021. Membros, servidores e estagiários do MPF no estado continuarão prestando serviços por meio de teletrabalho, da mesma forma que ocorreu do início da pandemia, em março de 2020. Já os terceirizados seguem dispensados, sem prejuízo do pagamento dos contratos por parte da Administração.

A portaria prevê a retomada gradual do trabalho presencial, por meio de escala, a partir do dia 15 de setembro de 2021.

Acesso aos serviços do MPF

Os cidadãos deverão utilizar os meios eletrônicos para acessar os serviços do MPF, como protocolo de documentos, consultas a andamentos de processos ou envio de representações. As informações estão disponíveis no endereço http://www.mpf.mp.br/mpfservicos e também podem ser acessadas pelo celular, por meio do aplicativo MPF Serviços, disponíveis nas principais plataformas digitais. Também é possível enviar representações ou esclarecer dúvidas pelo e-mail [email protected]

Fonte: Asscom MPF