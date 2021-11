No Acre, concessionária de energia elétrica deve pagar por avarias em telhado

Uma consumidora questionou sua conta de energia elétrica, por causa do alto valor da sua fatura e por isso foi necessária uma vistoria técnica. Os funcionários da empresa decidiram pela instalação de um novo poste para viabilizar a entrada de energia na casa, contudo foi danificado o caibro de sustentação do telhado durante o procedimento.

O antigo poste não foi retirado e o prejuízo ficou sem resposta, por isso a mulher registrou reclamação contra o atendimento. No entanto, a questão não foi resolvida administrativamente, desta forma, a Justiça condenou a demandada a indenizar materialmente a autora do processo pelos valores gastos no conserto das avarias.

A concessionária apresentou recurso contra a decisão, mas a contestação consistia em uma defesa dissonante dos fatos tratados no processo, por isso o juiz Giordane Dourado opinou pela manutenção da sentença. Portanto, a requerida deve ressarcir a consumidora em R$ 2.609,00.

Fonte: Asscom TJAC