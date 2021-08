Na Bahia, três policiais civis de Camaçari são acionados por improbidade administrativa

Três policiais civis lotados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos do Município de Camaçari foram acionados pelo Ministério Público estadual por ato de improbidade. Ajuizada no dia 10 pelo promotor de Justiça Everardo Yunes, a ação pede que a Justiça determine a perda da função pública dos policiais, que suspenda seus direitos políticos de três a cinco anos, estabeleça o pagamento de multa e os proíba de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios pelo prazo de três anos.

A ação relata que no dia 5 de agosto de 2011, por volta das 19h, quando estavam em diligência buscando capturar os suspeitos de um roubo, os acionados, na localidade de Barra do Jacuípe, teriam alvejado um homem com diversos disparos pelas costas. Após atingirem a vítima, que não morreu “por circunstâncias alheias à vontade” dos acionados, eles constataram que a vítima estava desarmada e não tinha qualquer relação com o crime ou com os criminosos que eram procurados.

Fonte: Asscom MPBA