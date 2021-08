Municípios do AM têm até 30 de agosto para informar ao TCE sobre Controladorias

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), deu prazo até 30 de agosto para que os municípios informem à Corte de Contas sobre a instalação e o funcionamento das Controladorias Internas Municipais.

As informações devem ser repassadas pelo questionário disponível no link https://pesquisa.tcesc.tc.br/449927.

O processo de resposta do formulário será feito pelo Sistema Lime Survey, no qual, os municípios poderão enviar as informações sobre suas controladorias, por exemplo, se o Sistema de Controle Interno está estruturado no município; quais atividades são desenvolvidas pelo controle interno; se os processos licitatórios são avaliados; como a avaliação da gestão de recursos humanos é realizada, entre outras informações.

“Responder esse questionário é de suma importância, porque ele servirá para um levantamento de informações de estrutura, tanto para nós, TCE, quanto para a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). Ela quer saber se os municípios brasileiros têm controle interno e se têm essa estrutura, conforme o que está no questionário. Além da oportunidade de todo o Brasil conhecer um pouco mais sobre o controle interno de cada munícipio amazonense”, disse o presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello.

O questionário faz parte do projeto InterAgir, idealizado pela Atricon, e tem o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão municipal e para o aumento da efetividade das ações de controle externo com o fortalecimento do sistema de controle interno dos municípios brasileiros, por meio da maior interação entre os sistemas de controle externo e interno.

O formulário é a primeira atividade do projeto e, a partir das respostas, será realizado um relatório de diagnóstico sobre a estrutura e o funcionamento do sistema de controle interno.

O resultado será publicado nos sites da Corte de Contas amazonense e da Atricon, que divulgarão, ainda, os municípios que atenderam à solicitação do Tribunal, para que a sociedade tenha esse conhecimento.

Em caso de dúvidas, as controladorias podem entrar em contato com o TCE-AM por meio do telefone 92 3302-8329 ou pelo e-mail [email protected]

Fonte: TCE-AM