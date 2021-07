MPSP deflagra operação contra venda de suplementos alimentares irregulares

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Carapicuíba e Cotia

Foi deflagrada nesta quarta-feira (21/7) pela Promotoria de Carapicuíba a Operação Detox, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços ligados a uma empresa acusada de fabricar e vender produtos sem registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O proprietário e a responsável técnica da empresa foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos.

Durante o cumprimento dos mandados em Carapicuíba e Cotia, a Anvisa interditou a fábrica, apreendeu e destruiu produtos que estavam em estoque, como shakes, cápsulas e géis energéticos e para queima de gordura. Todos eles foram considerados inadequados, pois o processo de produção, desde o recebimento da matéria prima até a fabricação, o envase, a rotulagem e o armazenamento, foi considerado irregular.

Peritos estiveram no local e apreenderam amostras para avaliar os conteúdos e as correspondência com os rótulos. Entre os problemas apontados pela equipe estavam a desconformidade entre a efetiva composição dos suplementos e as informações citadas nas embalagens. De acordo com as autoridades, a empresa não possui autorização da Avisa para nem do Ministério da Saúde para fabricar ou comercializar os produtos.

Participam da operação dois promotores de Justiça, dois delegados de polícia, oito policiais civis e seis técnicos das Vigilâncias Sanitárias estadual e municipal.

Fonte: MPSP