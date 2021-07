MPF instaura inquérito civil para apurar suposto desvio de vacinas em Roraima

O Ministério Público Federal em Roraima abriu na sexta-feira (23) inquérito civil para apurar suspeita de desvio de vacinas contra a Covid-19 da Operação Acolhida.

De acordo com a representação endereçada ao MPF/RR, os imunizantes teriam sido retirados da força-tarefa, voltada ao atendimento de refugiados venezuelanos no estado, para ação de imunização nas dependências do Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva, do Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR).

O fato foi relatado ao Ministério Público no dia 20 de julho e as análises preliminares já contam com informações adicionais do TJRR.

Fonte: MPF-RR