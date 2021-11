MPAM requer plano permanente de saneamento básico da Prefeitura de Itamarati

A população do município de Itamarati vem sofrendo com a falta de saneamento básico e tratamento do esgoto, que, atualmente, corre a céu aberto pelas ruas da cidade. A situação mais crítica é da Rua Beira Rio, localizada no centro da cidade, que, além da falta de esgoto também não tem pavimentação pública.

No último dia 18/10, o Ministério Público do Amazonas, conseguiu – em juízo – liminar contra a Prefeitura Municipal de Itamarati, obrigando-a a apresentar, no prazo de 30 dias, um plano permanente para solucionar os problemas comunitários de esgoto e saneamento básico, que se agravam nos períodos de cheia dos rios.

Segundo o Promotor de Justiça, Caio Lúcio Fenelon Assis Barros, “o MPAM buscou a condenação da parte ré à obrigação de fazer consistente na apresentação de plano/projeto com objetivo de solucionar o problema do escoamento das águas do esgoto e das chuvas da Rua Beira Rio, especialmente em relação aos alagamentos.”

Apesar da Prefeitura de Itamarati reconhecer a gravidade da situação e afirmar, em juízo, que já possui planejamento para tal, não houve, no processo, apresentação da documentação.

Fonte: Asscom MPAM