MPAM realiza inspeção em Centro de Detenção Provisório de Manaus

O Ministério Publico do Amazonas, por meio da 24ª Vara de Execuções Penais, realizou na manhã da última sexta-feira (16), uma inspeção no Centro de Detenção Provisório de Manaus (CDPM), com o intuito de verificar as condições estruturais e de atendimento aos detentos.

O MP já vem acompanhando de perto e fiscalizando o sistema penitenciário de Manaus. O Promotor de Justiça, Flávio Mota, averiguou a situação do CDPM e também investigou uma suposta irregularidade que foi apontada dentro da unidade prisional, por meio de uma denuncia reportada ao Ministério Publico. Houve a vistoria de uma cela, porém não foram encontrados vestígios de pertences ilícitos e nem da fuga, conforme relatado na denuncia.

Após a vistoria, o Promotor de justiça, Flavio Mota, acompanhado pelo diretor do CDPM, Jean Carlo, visitaram a enfermaria e o ambulatório da unidade prisional, onde os detentos obtém atendimento médico.

“Os atendimentos nos setores de psiquiatria, psicologia e odontologia estão em funcionamento e vem fluindo bem”, elogiou o Promotor de justiça, Flavio Mota.

O Ministério Publico reforça que as inspeções no sistema prisional são importantes para garantir o funcionamento da lei e o direito de quem exerce a cidadania.

Fonte: MPAM