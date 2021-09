MPAM quer solucionar alagamentos causados pelas chuvas no bairro Novo Israel

O Ministério Público do Amazonas, pela 62ª Promotoria de Justiça da Ordem Urbanística, instaurou Inquérito Civil a fim de solucionar os frequentes alagamentos registrados em duas ruas do bairro Novo Israel, zona Norte de Manaus. A medida foi tomada pelo titular da 62ª Prourb, Promotor de Justiça Lauro Tavares, em razão de denúncia formulada pela associação de moradores do bairro.

Conforme a denúncia, nos períodos de chuvas fortes, a rede de drenagem pluvial não suporta a vazão de água, deixando submersas as ruas Santa Anastácia e São José, o que vem acarretando prejuízos diversos aos moradores e comerciantes locais. A Associação de Moradores do Bairro Novo Israel informou que o problema, possivelmente, é decorrente de entupimento da tubulação da rede de drenagem.

No curso da investigação, a Divisão Distrital do Novo Israel, cientificada dos transtornos causados pelos alagamentos, realizou, em março deste ano, serviços de limpeza e recuperação de duas caixas coletoras de águas pluviais. Segundo informações recebidas da Seinf, o local é de difícil acesso e por isso a Divisão Distrital do Novo Israel aguarda a realização de um levantamento topográfico da área, antes de providenciar a possível substituição ou desvio da rede de drenagem do local em questão.

Tendo em vista o caráter de urgência que a demanda requer e visando a solução satisfatória da questão, o Promotor de Justiça Lauro Tavares requisitou da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) a apresentação de um cronograma com levantamento sobre a possível substituição ou desvio da rede de drenagem, estipulando prazos para realização dos serviços.

