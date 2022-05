MPAM prestigia homenagem a general Carlos Alberto Mansur na Aleam

A Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas, representada pelo Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, Promotor de Justiça Géber Mafra Rocha, prestigiou, ontem, 03/05, a homenagem ao Secretário de Estado de Segurança Pública, General de Divisão do Exército Brasileiro, Carlos Alberto Mansur. O evento foi realizado na sede da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), reunindo diversas autoridades da área de segurança pública e de órgãos federais, estaduais e municipais, além de familiares e amigos do homenageado.

“De singular felicidade a lembrança da Assembleia Legislativa amazonense em homenagear o atual Secretário de Estado da Segurança Pública, General Carlos Alberto Mansur, pela iniciativa do deputado Belarmino Lins e secundado por seus pares, com a mais elevada honraria do parlamento. É render justa homenagem a quem vem desempenhando, há tempos, papel de relevo em benefício do Amazonas. Mais ainda, o oportuno reconhecimento chega em boa hora, pelos êxitos alcançados nos desafios que vem se dispondo a enfrentar na área da segurança pública”, declarou o SubProcurador-Geral de Justiça.

O Secretário de Segurança Pública foi agraciado com a Medalha do Mérito Ruy Araújo, em razão de proposta do deputado estadual Belarmino Lins (PP). A Medalha, instituída pela Resolução Legislativa nº 105/81, é a maior comenda outorgada pelo Poder Legislativo Estadual e homenageia profissionais das áreas jurídicas, cultural ou política dos amazonenses, por sua contribuição à sociedade amazonense.

