MPAM e Comitê Amazonas de Combate à Corrupção renovam parceria para eleições 2022

O Ministério Público do Amazonas (MPAM), representado pelo Procurador-Geral de Justiça, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, e pelo Procurador Eleitoral Mauro Veras, renovou parceria com o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção para eleições 2022, em reunião realizada na quarta-feira (30), na sede do MPAM. Entre outros temas, foram discutidos o combate às fake news, o observatório regional de combate à violência eleitoral contra mulher e a sensibilização ao voto consciente em municípios.

“As inciativas que propõem ações para que o Estado do Amazonas tenha uma eleição digna, justa e honesta são bem-vindas ao Ministério Público do Amazonas. Estamos atuantes e atentos, para que a democracia vença as mazelas da corrupção eleitoral”, destacou o Procurador-Geral de Justiça, que parabenizou a iniciativa do Comitê.

Já o coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias Eleitorais, Procurador de Justiça Mauro Veras Bezerra, colocou-se à disposição para colaborar com as denúncias feitas pelo Comitê no Estado.

Também estavam presentes na reunião representando o Comitê os advogados Carlos Santiago, Elcilene Rocha, Aparecida Veras e Inácio Guedes.

