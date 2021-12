MPAM divulga lista de inscrições deferidas para estagio em Direito

O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) divulga a lista de inscrições deferidas no XXI Exame de Seleção para o Credenciamento de Estagiários de Direito do Ministério Público do Estado do Amazonas. Mais de 800 pedidos de inscrição, 707 foram deferidas. São 19 vagas para ampla concorrência, nove para negros e pardos e uma para pessoa com deficiência.

Os inscritos receberão e-mail de confirmação com informações/número de inscrição. A primeira etapa, prova objetiva, e a segunda, prova subjetiva, serão realizadas no dia 16/01/2022. A Prova Objetiva terá duração de três horas, das 09h às 12h. A Prova Subjetiva também terá duração de três horas, das 14h às 17h. Ambas as provas serão realizadas em ambiente on-line, com link a ser fornecido ao candidato via e-mail pela Procuradoria-Geral de Justiça em até 24h antes de sua realização.

Clique aqui para conferir a lista de inscrições deferidas.

Fonte: ASSCOM MPAM