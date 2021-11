MPAM divulga lista de aprovados na prova objetiva para estágio

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) divulgou, na tarde desta terça-feira, 23, por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), a lista de aprovados na segunda fase do processo seletivo para vagas de estágio Nível Médio e Nível Superior.

Para recursos, de acordo com o disposto ao item 10 “DOS RECURSOS E RESULTADOS DAS PROVAS ESCRITAS”, subitem 10.2, terão prazos de até 48 horas após a divulgação do resultado preliminar da prova objetiva, especificamente nos dias 24 e 25 de novembro de 2021. Os mesmos, deverão ser dirigidos à Comissão Organizadora, em formulário próprio (Anexo III) – parte integrante do Edital do Certame, por meio de petição digitada ou datilografada, entregue no Protocolo Geral da Procuradoria-Geral de Justiça, localizado na Av. Coronel Teixeira, n.º 7995, Nova Esperança. Será necessário um recurso para cada questão recorrida.

Clique listapara ver a lista de aprovados.

O resultado do julgamento dos recursos da Prova Objetiva será divulgado no dia 03/12/2021, no endereço eletrônico https://www.mpam.mp.br.

Fonte: Asscom MPAM