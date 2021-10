MPAM discute com SSP e Seai o combate ao crime organizado no Amazonas

Na tarde do dia 14/10, o Ministério Público do Amazonas (MPAM) participou de reunião de trabalho com o Secretário de Segurança do AM (SSP-AM) e a Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai) a fim de discutirem a possível criação e aprimoramento de políticas de segurança pública, enfatizando ações contra o crime organizado em todo o Estado.

Membros do Gaeco, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, participaram da reunião, trazendo ao debate sua expertise no desbaratamento de organizações criminosas em todo o Estado. O estreitamento de relações entre o Gaeco, de um lado, e a SSP e a Seai, de outro, é uma aposta para que a atuação anticrime das forças de segurança no Amazonas seja potencializada.

“Como Ministério Público, o objetivo é cumprir o nosso papel: combater o crime e contribuir com a segurança pública; poder contribuir, unindo esforços, para que o Estado do Amazonas seja liberto da assolação de criminosos e suas facções e organizações”, declarou o PGJ.

Durante a reunião, o Secretário de Segurança Pública, General de divisão do Exército Brasileiro Carlos Alberto Mansur, destacou o esforço de sua gestão em instituir melhorias para conquistar a confiança da população nos órgãos de segurança. Ele se colou à disposição do Ministério Público e do Gaeco para fazer parcerias no combate à criminalidade.

Fonte: Asscom MPAM