MPAM denuncia dez criminosos do Comando Vermelho por ataque a Delegacia de Polícia em 2021

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), pelo Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (GAECO), denunciou, nesta segunda-feira (31), dez membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV) que participaram do ataque ao 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no Centro de Manaus, em junho de 2021.

Segundo a denúncia, o Inquérito Policial demonstrou que o crime ocorreu meio a outros ataques, coordenados pelo Comando Vermelho do Amazonas, motivados por vingança contra a morte de um dos membros do grupo, Erick Batista da Costa, conhecido como “Dadinho”.

Entres os mandantes do crime estão: Sílvio Andrade Costa, “Marisa” ou “Barriga”; Samuel Maciel Pereira; Marcelo da Silva Nunes, “Jogador ou Marcelão”; Kaio Wuellington Cardoso Dos Santos, “Mano Kaio” ou “Neymar”; Jhonson Alves Barbosa, “Jhow”, e Adriano Silva Monteiro, “Adriano Gordinho”.

Já como responsáveis pelo ataque de forma direita estão: Sidynei Matheus Santos Machado, “Maranhão”; Leandro Mikael da Cruz Silva, “Niconha”; Messias de Oliveira Mangabeira, “Lágrima”, e Charle Lima da Silva, o “TX”.

O identificado como Sílvio Andrade Costa, foi preso em novembro do ano passado na Operação Nômade, da Polícia Federal, e teve prisão preventiva e soltura autorizada no último domingo (30).

No momento, o MPAM aguarda o recebimento da denúncia e seguimento do processo, que deve ser distribuído a uma vara do Tribunal do Júri da Capital, visto que existe acusação de duas tentativas de homicídio contra policiais militares.

Fonte: Asscom MPAM