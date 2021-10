MPAM abre vaga de estágio para estudantes de Direito a partir do 5° período

O Ministério Público do Amazonas disponibilizará 29 vagas para estudantes de Direito que estão cursando a partir do 5° semestre na próxima quarta-feira. Trata-se do XXI Exame de Seleção para Credenciamento de Estagiários de Direito do MPAM.

Capitaneado pelo Centro de Estudo e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), o processo seletivo será totalmente online, e as inscrições serão feita via link: https://forms.gle/2YPaJp5UiqK1BYcFA. Os candidatos podem contar com o apoio para dúvidas e informações, via e-mail [email protected] ou no número de telefone 3655-0753.

Pessoas com deficiência PcD, contarão com vagas específicas para o processo seletivo. Além disso, haverá cota destinada a autodeclarados negros e pardos;

O encerramento das inscrições se dará no dia 19/11/2021.

Fonte: Asscom MPAM