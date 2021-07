MP-GO vai apurar episódio envolvendo advogado e policiais militares na Praça da Bíblia

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) recebeu, na tarde de quarta-feira (21/7), notícia de fato relacionada ao episódio envolvendo o advogado Orcelio Ferreira Silvério Júnior e integrantes do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), da Polícia Militar do Estado de Goiás, ocorrido na Praça da Bíblia, em Goiânia. No registro, foram anexados vídeos sobre o fato.

Assim, foi instaurado procedimento investigatório para apuração das circunstâncias em que o episódio ocorreu, notadamente em relação aos limites da atuação das forças policiais. À notícia de fato, que foi distribuída a 79ª Promotoria de Justiça de Goiânia, foi juntado ofício encaminhado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás (OAB-GO).

Na tarde desta quinta-feira (22/7), a vítima, acompanhada do membro da Comissão de Direitos e Prerrogativas das OAB-GO Alexandre Carlos Magno Mendes Pimentel, esteve na Área de Atuação Criminal do Centro de Apoio Operacional (CAO) do MP-GO, onde, além de externarem irresignação com o ocorrido, relataram resumidamente como os fatos se desenvolveram. O coordenador da Área Criminal, promotor de Justiça Felipe Oltramari, informou que o feito já havia sido distribuído para a Promotoria de Justiça detentora da atribuição para atuar no caso, bem como explicou a existência de solicitação da promotora de Justiça responsável para atuação conjunta do Núcleo de Controle da Atividade Policial do MP-GO (NCAP) na instrução do procedimento investigatório.

Fonte: Ascom MPGO