MP amplia atendimento à população com inauguração de nova sede em Itamarati-AM

O Ministério do Amazonas (MPAM) vai inaugurar, na próxima segunda-feira (14), novas instalações da Promotoria de Justiça de Itamarati, localizada na Rua 13 de maio, S/N – Centro de Itamarati (a 985 quilômetros de Manaus).

Segundo o Procurador-Geral de Justiça, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, é dever do Ministério Público lutar para que o povo seja atendido com dignidade e agilidade, tanto em sua estrutura física quanto em seu capital humano.

“A nova Sede do MP em Itamarati representa uma vitória do povo Itamaratiense. O Ministério Público do Amazonas é uma Instituição que há 130 anos se mantém forte e firme em sua missão com a nossa gente e, não se recolherá em expandir sua atuação a todos que clamam pelo acesso à Justiça e ao Direito. Seguir trabalhando para que o interior do nosso Estado receba o tão sonhado tratamento que merece”, disse o PGJ se referindo aos desafios encontrados na instituição e revitalização das Promotorias de Justiça no Interior amazonense.

A Promotoria de Justiça contará com duas salas, um banheiro e uma grande sala de atendimento.

“A inauguração de Promotoria de Justiça vai trazer muitos benefícios ao cidadão, a gente sabe que o MP está no processo de criação de promotorias próprias em todas as comarcas. Quando cheguei na Promotoria que estou atualmente, era uma sala pequena dentro do Fórum e hoje já temos uma promotoria nova. Essa é a realidade de muitos interiores, é quase sem estrutura para receber as pessoas. O ganho de qualidade é imenso para população, facilita a forma de trabalhar e quem ganha com isso é a cidade”, relatou o Promotor de Itamarati, Caio Lúcio Fenelon Assis Barros.

O MPAM trabalhou por anos em um espaço conjunto com o Tribunal de Justiça e está buscando trazer a criação de promotorias para oferecer excelência no serviço ao público, principalmente nos Municípios mais distantes da Capital.

Fonte: Asscom MPAM