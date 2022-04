Ministros do STF se manifestam sobre a morte do jurista Dalmo de Abreu Dallari

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, e os ministros Ricardo Lewandowski, Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e a ministra Cármen Lúcia manifestaram pesar pelo falecimento, aos 90 anos, do professor Dalmo de Abreu Dallari. Considerado um dos maiores juristas brasileiros, Dallari foi professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), atuou na promoção de direitos humanos e fez oposição à ditadura militar.

“Manifesto toda minha solidariedade aos parentes, amigos e alunos do professor Dalmo de Abreu Dallari, grande constitucionalista e defensor dos direitos humanos. Os ensinamentos do excepcional jurista e a sensatez do brilhante homem permanecerão na história do direito e do Brasil”, disse o presidente do STF, ministro Luiz Fux.

“Como discípulo e orientando do professor Dalmo Dallari, lamento profundamente o desaparecimento desse grande brasileiro, jurista de profundas convicções humanísticas, cujo nome entrará para a história por sua luta incansável pela redemocratização do país”, afirmou o ministro Ricardo Lewandowski, seu sucessor na cátedra de Teoria Geral do Estado na Faculdade de Direito da USP.

“O exemplo do Professor Dalmo há de se prolongar como inspiração permanente para o ânimo cívico e a esperança cidadã a lembrar o brasileiro de seu compromisso com o Brasil democrático, justo e solidário, pelo qual ele tanto lutou. Um dos grandes constitucionalistas brasileiros, ele é referência de um homem bom, culto, suave e firme em suas convicções e lutas, mestre de gerações de estudiosos do Direito”, manifestou-se a ministra Cármen Lúcia.

“Morreu o professor Dalmo de Abreu Dallari, aos 90 anos. Grande jurista e amigo querido, foi um dos símbolos da resistência democrática no Brasil. Seus livros ensinaram e inspiraram muitas gerações de estudantes. Luto no direito constitucional brasileiro”, disse o ministro Luís Roberto Barroso.

“A Democracia e os Direitos Fundamentais perderam hoje um de seus maiores defensores. Com inteligência, coragem e sabedoria, Dalmo Dallari foi um exemplo para gerações de professores e estudantes. Tive a honra de ser seu aluno e orientando na USP. Meus sentimentos à sua família”, afirmou o ministro Alexandre de Moraes.

Fonte: Portal do STF