Ministro Vieira de Mello Filho é empossado conselheiro do CNJ

O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Vieira de Mello Filho, tomou posse como conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A cerimônia foi realizada nesta terça-feira (14), com transmissão pelo canal do CNJ no YouTube, durante a 61ª Sessão Extraordinária do órgão.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do CNJ, ministro Luiz Fux, destacou que o vice-presidente do TST, “com sua brilhante trajetória profissional na Justiça do Trabalho e reconhecida competência, irá engrandecer o CNJ nos próximos dois anos”.

Para o ministro Vieira de Mello Filho, integrar o CNJ neste momento vivenciado pela sociedade brasileira é uma grande honra. “O CNJ é um salto quântico do Poder Judiciário em prol dos nossos cidadãos. Essa é a grande tarefa que temos, nós conselheiros, de construir um protagonismo sempre crescente do Judiciário nas políticas públicas, sem esquecer que nosso país é marcado pela desigualdade. Nós temos que ter em mente, em nossas decisões, o racismo, o machismo e a homofobia estruturais do Brasil, além da situação atual do sistema penitenciário nacional”, enfatizou durante seu discurso de posse.

Na mesma solenidade, também foram empossados o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) Mauro Pereira Martins e o juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) Richard Pae Kim.

Também participaram presencialmente da cerimônia do CNJ a presidente do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, o corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, o ministro Emmanoel Pereira, eleito para a Presidência do TST e do CSJT para o próximo biênio. De forma telepresencial, diversos ministros do TST prestigiaram o evento.

Fonte: Asscom TST