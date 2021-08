Ministério Público do Amazonas investiga desmatamento de 5.000m² em área de assentamento do Incra

O Ministério Público do Amazonas instaurou Inquérito Civil (nº 06.2021.00000424-1), no último dia 26, para apurar suposto desmatamento de 5000 m2 em área apontada, inicialmente, como de assentamento do Instituto Nacional de colonização e reforma agrária (Incra), e, depois identificada como área particular conhecida como Comunidade Nossa Senhora do Livramento, no Tarumanzinho.

A investigação toma como base a Notícia de Fato nº 1.13.000.002883/2018-16, advinda do Ministério Público Federal e busca, além de aferir eventual o dano, identificar eventual responsabilidade do senhor Paulo Maurício Guedes Lobo.

“Nos termos do artigo 225 da Constituição da República, o meio ambiente é bem de uso comum do povo. As condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, sejam pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”, registra a Promotora de Justiça Maria Cristina Vieira da Rocha.

Fonte: Asscom MPAM