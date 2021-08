Ministério Público do Amazonas convoca estagiários de direito

O Ministério Público do Amazonas, está convocando 3 candidatos aprovados no XX Exame de Seleção para Credenciamento de Estagiários de Direito do Ministério Público. O edital foi publicado na edição do Diário Oficial Eletrônico desta última segunda-feira (09).

Os convocados têm até o dia 13/08 para providenciar a documentação relacionada no Edital do XX Exame de Seleção para o Credenciamento de Estagiários de Direito do MPAM e encaminhar para o endereço eletrônico [email protected].

Fonte: Asscom MPAM