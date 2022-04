Mera inclusão pela Claro Manaus de cliente em “Serasa Limpa Nome” não gera dever de indenizar

Claro S.A e Serasa Experian foram acionados em ação judicial movida por Francisco Rodrigues Sampaio Júnior que teve reconhecido por sentença não mais ser exigível dívida sobre a qual houve o transcurso do prazo de cinco anos, porém, mesmo assim, continuava inscrita no Serasa a pedido da concessionária de telefone. Tudo começou porque o Autor, ao buscar crédito na praça, teve proposta recusada, o que o levou a consultar o Serasa, ocasião na qual verificou que havia, pela Claro, o registro de débito referente ao ano de 2016 na Plataforma Serasa Limpa Nome. Foi declarada a inexigibilidade da dívida prescrita pelo juiz Diógenes Vidal Pessoa Neto.

Embora a Claro tenha defendido que tenha agido no exercício regular do direito, adotando providências para cobrar o débito pertinente a contrato regular, o magistrado considerou que, operada a prescrição, dentro do quinquênio legal, seria de rigor reconhecer indevida a cobrança.

A manutenção do apontamento da dívida no Serasa Experian também foi considerada irregular, sendo determinado que se procedesse à exclusão dos cadastros de inadimplência, com a consequente abstenção da cobrança pretendida pela empresa, por restar prescrita.

Conquanto tenha ocorrido esse reconhecimento, lavrou-se o entendimento de que a simples cobrança da dívida extrajudicialmente não se configura ato ilícito, mesmo que prescrita. Explicou a decisão que, embora o nome da autora houvesse sido inserido no “Serasa Limpa Nome”, no campo “Conta Atrasada”, cuidava-se de mera tentativa de renegociar a dívida, ainda que prescrita. Abordou-se, ainda, que, não teria ocorrido a inserção do nome da autora no campo “dívidas negativadas”. No caso, não houve abalo a justificar, por si, a indenização pretendida.

Processo nº 0676499-53.2021.8.04.0001

