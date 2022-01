Lei de Roberto Cidade que incentiva vacinação em faturas de energia, água e internet é sancionada

De autoria do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), a Lei nº 5.791/2022, sancionada este mês pelo Governo do Estado, tornou obrigatória que empresas de serviços e concessionárias de água, luz, telefone, internet e TV a cabo insiram mensagens de incentivo à vacinação contra a Covid-19 nas faturas.

Segundo o deputado, essa é mais uma maneira de motivar as pessoas a se imunizarem e desta forma se protegerem do vírus.

“A união de todos é que fará com que a população tome consciência da importância da vacinação. Só com a vacina vamos dar fim à pandemia e termos nossa vida normal de volta. Essa lei é mais um incentivo à imunização”, observou.

De acordo com a lei, a mensagem inserida na fatura deve conter informação de qual grupo prioritário está sendo imunizado, o horário de funcionamento dos postos de vacinação, endereço eletrônico da Secretaria Municipal de Saúde e o número de telefone da mesma.

Fonte: Aleam