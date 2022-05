Justiça Federal abre processo seletivo para estágio no Amazonas

Manaus/AM – A Justiça Federal iniciou no dia 11 de maio de 2022 o prazo para inscrição do processo seletivo para preenchimento de vagas e cadastro reserva de estágio remunerado para estudantes dos cursos de administração, direito, ciências contábeis e comunicação social – jornalismo, com vagas para Manaus (AM), Tabatinga (AM) e Tefé (AM).

Os candidatos interessados deverão acessar o site da Universidade Patativa do Assaré – UPA, das 9h do dia 11 de maio de 2022 até 23h59 do dia 16 de maio de 2022. As inscrições serão recebidas somente via internet e serão realizadas em duas etapas:

1ª Etapa – Para realizar a primeira etapa da inscrição no processo seletivo, os candidatos deverão acessar o site da UPA, se registrar na página da instituição e realizar sua inscrição.

2ª Etapa – Na segunda etapa, a inscrição será convalidada mediante apresentação dos documentos indicados no subitem 3.4 do edital.

Podem participar do processo seletivo estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva nos cursos de nível superior, reconhecidos pelo Ministério da Educação e que na data de admissão ao estágio, estejam cursando entre o 3º (terceiro) e o 6º (sexto) período dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social – Jornalismo, e entre o 3° (terceiro) e o 8° (oitavo) período do curso de Direito. Em caso de aluno desperiodizado, a admissão só poderá ser efetuada se a conclusão do curso estiver prevista para ocorrer um ano após o seu ingresso no Programa de Estágio da Seção Judiciária do Amazonas. Essa condição será constatada mediante análise do histórico escolar ou outro documento fornecido pela Instituição de Ensino.

A prova será realizada no formato on-line e será disponibilizada das 00h às 18h, horário de Brasília, do dia 31 de maio de 2022. Todas as informações referentes ao processo seletivo serão divulgadas no site da UPA.

Estágio – A bolsa estágio tem o valor de R$ 850,00, acrescido do auxílio transporte e da cobertura de seguro de acidentes pessoais. A jornada do estágio será de 20 horas semanais, com jornada de 4 horas por dia a serem cumpridas em horários e turnos definidos pela Seção Judiciária do Amazonas.

Áreas de atuação: unidades da Secretaria Administrativa, Cálculos Judiciais, Comunicação Social, Secretarias de Varas e Gabinetes de Juízes Federais, a serem determinadas pela Administração por ocasião do ingresso no estágio.

Confira o edital do processo seletivo.