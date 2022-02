Justiça do Rio de Janeiro mantém prisão de suspeito de matar bebê

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro prorrogou a prisão temporária do suspeito de matar por estrangulamento uma criança de dois anos. O Réu é apontado pela companheira e pela tia da vítima de envolvimento no homicídio ocorrido no dia 21 de dezembro do ano passado no interior da residência na localidade conhecida como “Boca dos 20”, no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, Zona Norte do Rio.

Segundo a denúncia, no mesmo dia do crime, o acusado levou o bebê já morto à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Costa Barros e os médicos de plantão constataram múltiplas escoriações, hematomas, edemas, queimaduras, lesões cortantes na região da cabeça, cervical, nuca e sinais de violência sexual. Nove dias depois, veio o mandado de prisão, que iria expirar no fim de janeiro.

Para não comprometer a investigação criminal, que ainda depende de novos depoimentos e resultados de laudos, o magistrado acolheu o pedido do Ministério Público e manteve a prisão temporária por mais 30 dias.

“Somente a manutenção da prisão do acusado possibilitará a eventual aplicação da Lei Penal e a instantânea garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração criminosa. Ademais, tal medida se mostra indispensável, reitero, para o êxito da investigação criminal”, destacou o juiz.

Processo nº 0329385-77.2021.8.19.0001

Fonte: Asscom TJRJ