Justiça do Amazonas condena homem por estupro de vulnerável cometido contra a própria filha

A justiça do Amazonas condenou homem acusado de estupro de vulnerável cometido contra a própria filha. O Juiz Saulo Góes Pinto, condenou o pai da vítima a 37 anos e 7 meses de reclusão, além do pagamento de R$30 mil. Além dos abusos, o homem também agredia o irmão da jovem.

O promotor de justiça Rodrigo Miranda Leão Júnior explicou “Como todo caso de violência sexual, trata-se de história dramática que deixará consequências permanentes para a vítima. Nesse caso, especificamente, ainda há duas crianças nascidas dos estupros e os maus tratos cometidos contra o irmão dessa vítima. Verificando a condição de vulnerabilidade psicossocial da vítima, de seus filhos e do seu irmão, solicitei o atendimento psicossocial do grupo junto ao Programa de Atenção às Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Psicossocial (Recomeçar) do MPAM”.

A denúncia narrou que o agressor estuprou, seguidamente, a própria filha, dos 12 aos 16 anos de idade, empregando violência física e grave ameaça. Desses abusos sexuais resultaram os nascimentos de dois filhos, apesar dela ser obrigada a ingerir medicamentos abortivos.

“Esses anos de violência física e psicológica resultaram na completa dependência financeira da vítima em relação ao denunciado para prover o sustento dela e de seus filhos, e fizeram com que ela se vulnerabilizasse econômica, social e psicologicamente, razão pela qual permaneceu na casa dele até completar 22 anos, quando finalmente de lá saiu para morar com seu primeiro companheiro. Contudo, as ameaças feitas pelo DENUNCIADO para que ela se mantivesse calada nunca cessaram”, relatou o Promotor de Justiça.