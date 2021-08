Justiça decreta prisão preventiva de acusado de feminicídio em Sonora-MS

A pedido do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da atuação do Promotor de Justiça Substituto, Thiago Barile Galvão de França, o Juiz de Direito Juliano Luiz Pereira decretou a prisão preventiva de P.S.T – acusado de feminicídio praticado contra sua companheira L. J.C.

O autuado foi indiciado por feminicídio, ocultação de cadáver e fraude processual. De acordo com o Promotor de Justiça no pedido de prisão, a “prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, aliados ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado”, tornaram indispensável a prisão preventiva como forma de garantia à ordem pública.

No pedido, o MPMS considerou o histórico de ocorrências do acusado em desfavor da vítima, iniciando com ameaças, lesão corporal, descumprimento de medidas protetivas, feminicídio e, por fim, ocultação de cadáver.

Sobre o caso

O caso ocorreu em Sonora e segundo consta do requerimento do MPMS, o acusado mantinha um relacionamento conjugal há mais de quatro anos com a vítima. Dessa relação adveio um filho, atualmente com dois anos de idade. Conforme apurado, no dia 4 de agosto, após ter sido acionada pela mãe da vítima, que afirmou que a filha estava desaparecida há dois dias, a Polícia Civil se deslocou até a residência do casal para colher esclarecimentos do esposo.

Na residência, os policiais encontraram na lixeira objetos pessoais da vítima, como documentos, além de uma peça de roupa manchada de sangue. Eles constataram ainda que um dos cômodos da casa apresentava intenso cheiro de alvejante, dando indícios de que teria havido limpeza recente para disfarçar eventuais vestígios. A equipe também detectou manchas de sangue no colchão do casal.

Na ocasião, o acusado passou a dar versões diferentes do desaparecimento da esposa. Após inspeção no quintal da residência, onde foi verificada recente escavação, ele confessou o crime de ocultação de cadáver, no entanto afirmou que a vítima teria cometido suicídio.

Diante dos fatos, os policiais civis efetuaram a prisão em flagrante e, após intensa escavação, encontraram o corpo da vítima enterrado no imóvel.

Fonte: MPMS