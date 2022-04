Justiça de São Paula permite que Givaldo Alves, ex-mendigo de rua use perfis reserva no Instagran

Sem direito ao contraditório e à ampla defesa o ex-mendigo de rua Givaldo Alves de Souza, de 48 anos, teve sua conta do Instagram excluída, apesar de ter 477 mil seguidores. A desativação da conta de Givaldo fora feita unilateralmente, vedando-se o acesso ao usuário famoso após ficar conhecido por ter sido agredido por Eduardo Alves o personal trainer que o flagrou fazendo sexo com sua esposa.

Segundo de todos conhecido, a conta era utilizada para postar fotos e vídeos da nova vida do ex-mendigo, ora atuando como influenciador digital. Entre seus seguidores e admiradores Givaldo ficou conhecido como “mendigo do amor”, na internet. Nessas circunstâncias, a rede social o excluiu da conta.

Givaldo, no entanto, acionou o Judiciário em São Paulo, e pediu, em tutela de urgência, solução para o conflito que ora vivencia. Desta forma, permitiu-se ao ex-morador de rua, Givaldo Alves de Souza, que use perfis “reservas”, enquanto aguarda o julgamento do pedido de reativação do seu usuário principal no Instagram.