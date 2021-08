Justiça de Lábrea-AM investiga obra abandonada de escola na Transamazônica – BR 230

A Promotoria de Justiça de Lábrea, instaurou procedimento para apurar o abandono da construção de uma escola localizada no Km 26 da BR 230 – Rodovia Transamazônica. Com a medida, o Promotor de Justiça Sylvio Duque Estrada quer verificar, também, quais medidas estão sendo ou devem ser adotadas pelo Poder Público a fim de viabilizar a sua conclusão.

“Chegou ao conhecimento do MPAM a existência de uma escola municipal inacabada. Em diligência no local, realizada no dia 26/07/2021, constatou-se a procedência da informação, tendo sido encontrada uma construção inacabada, na forma de quatro construções em estado de abandono e depreciação, com telhas quebradas e ainda com palafitas para suportar a laje. Aparentemente a situação de abandono perdura por anos”, observou o Promotor de Justiça Sylvio Duque Estrada.

Em consulta aos moradores locais, o Promotor de Justiça foi informado que o novo prédio se destinaria a absorver os alunos da Escola Municipal São Pedro, que funcionava ao lado da construção, e se encontra desativada. Segundo informações dos moradores da área, as crianças da região estão estudando na Escola Municipal Santa Helena, que fica a cerca de dois quilômetros de distância e dispõe de apenas duas salas dispostas em uma estrutura em palafita, sendo que, uma delas não conta com iluminação.

Asscom MPAM