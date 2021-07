Júri em Embu-Guaçu-SP condena réu por chacina que deixou três mortos e cinco feridos

Tribunal do Júri realizado em Embu-Guaçu em São Paulo na quarta-feira (21) condenou homem a 125 anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo homicídio de três pessoas e tentativa de homicídio de outras cinco. O juiz Willi Lucarelli, da Vara Única da Comarca de Embu-Guaçu, presidiu o júri.

De acordo com a denúncia, o réu vinha sendo acusado informalmente pela morte do irmão de duas das vítimas. Como forma de vingança, o acusado decidiu matá-los com o auxílio de outro indivíduo não identificado. Na data dos crimes, sabendo que os alvos estariam confraternizando numa via pública junto a outros amigos, o homem se dirigiu até lá e, afirmando ser policial, ordenou que todos se deitassem no chão. Uma das vítimas se negou a obedecer e foi a primeira a ser atingida. Assustados, os demais tentaram fugir, mas os dois irmãos que eram o alvo principal foram atingidos nas costas e no rosto e também faleceram. As outras cinco pessoas que estavam no local conseguiram escapar e sobreviver, algumas delas com ferimentos graves.

Após a votação dos quesitos, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, a autoria e a intenção de praticar os delitos, bem como as qualificadoras de motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas e para assegurar a execução de outros crimes.

Fonte: Ascom TJSP