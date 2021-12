Júri de Brasília condena acusado de matar esposa e vizinho a 30 anos de prisão

O Tribunal do Júri de Brasilia condenou o sargento da aeronáutica Juenil Bonfim de Queiroz a 30 anos de prisão, em regime inicial fechado, pela prática de feminicídio contra sua própria esposa e homicídio contra seu vizinho.

O crime ocorreu no dia 12 de junho de 2019, no interior do apartamento onde morava o casal. O acusado teria cometido o crime por achar que sua esposa estava tendo um caso. Pediu para que seu vizinho fosse a seu apartamento para resolver uma questão. Ele foi até o apartamento acompanhado de seu namorado, ocasião em que o réu acertou um tiro em sua cabeça e logo depois deu quatro tiros em sua mulher. O namorado do vizinho conseguiu escapar.

De acordo com a acusação do Ministério Público, o crime se deu por motivo repugnante, pelo réu achar, equivocadamente, que sua esposa o estava traindo e uso de meio que impediu a defesa das vitimas, pois no momento do disparos todos estavam dentro de um cômodo e não tinham para onde correr.

Em plenário, os jurados votaram em favor da denúncia do MPDFT. Assim, conforme decisão do júri popular, o juiz presidente condenou o acusado pela prática de duplo homicídio, duplamente qualificado, condutas ilícitas descritas no artigo 121, § 2°, I e § 4°, fixando sua pena em 30 anos de reclusão.

Fonte: Asscom TJDFT