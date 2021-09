Juízes do TJAM passam a ter acesso à Revista dos Tribunais OnLine e à Biblioteca Digital Proview

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), por meio da Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam), fechou contrato para oferecer aos magistrados e às magistradas, o acesso à Revista dos Tribunais Online®, uma plataforma de pesquisa jurídica, acessível de qualquer lugar. A publicação reúne as principais fontes do Direito, como artigos doutrinários de renomados especialistas, legislação atualizada diariamente, jurisprudência do Tribunais Judiciários, súmulas e notícias da Reuters News.

O diretor da Esmam, desembargador João Simões, destaca que a contratação atende a uma demanda forte e constante dos membros da egrégia Corte de justiça.

A plataforma oferece de forma inter-relacionada ferramentas de pesquisa jurídica, tais como: conteúdo doutrinário, legislação, julgados dos Tribunais, acórdãos e notícias em geral. O acesso a tantas informações permanentemente atualizadas, será de grande benefício para os magistrados e magistradas, em especial àqueles e àquelas que estão em comarcas do interior e na modalidade teletrabalho e também aos que estão cursando pós-graduação, seja Lato ou Stricto Sensu.

A Revista contém um acervo jurídico com periódicos especializados nas principais áreas do Direito. Informações atualizadas e confiáveis para embasar a fundamentação em processos e decisões judiciais.

Outros incrementos estão sendo feitos na Biblioteca da Esmam, ressalta o desembargador João Simões. Um dos mais relevantes será a implantação da Base de Atos Normativos e Legislação pertinente ao Tribunal de Justiça do Amazonas, que tem como objetivo principal promover a gestão e o controle dos atos normativos emanados pela Instituição, bem como a organização da legislação e normativa relativa à organização administrativa pertinente, para fornecer informações atualizadas, precisas e confiáveis.

O acesso às informações de Jurisprudência já estão disponíveis na Intranet, bastando clicar no Banner RT Proview. A consulta online do acervo da RT necessita de cadastro prévio na Biblioteca, através do telefone (92) 2129-6741 ou do e-mail [email protected].

Será realizado um treinamento com os magistrados e magistradas, apresentando todas as informações necessárias para a utilização da plataforma. As datas e horários serão informados por e-mail.

Fonte: Asscom TJAM