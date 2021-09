Juiz manda Gustavo Sotero voltar para prisão em Manaus

Manaus/AM – O juiz Luís Carlos Honório de Valois Coelho, titular da 1.ª Vara de Execução Penal, determinou que o delegado Gustavo Sotero volta para a prisão. O Tribunal de Justiça do Amazonas do Estado do Amazonas (TJAM) havia concedido nesta quinta-feira (2) a prisão domiciliar de Sotero.

“Tendo em vista que o apenado em questão não cumpre pena em estabelecimento penal comum, penitenciária, mas em delegacia de polícia, comunique-se à autoridade responsável pela custódia que a concessão do regime semiaberto não significa a imediata soltura do apenado, devendo aquela autoridade aguardar a manifestação do juízo responsável pelo novo regime, a fim de se estabelecerem as condições de cumprimento da pena em regime semiaberto, devido à peculiaridade do cumprimento da sanção”, determinou o juiz.

Sotero foi condenado a 30 anos de prisão pela morte do advogado Wilson Justo dentro do Porão do Alemão, em 2017. O delegado, que ainda não foi exonerado do cargo, está preso na Delegacia Geral.