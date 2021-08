Juiz Luís Márcio Albuquerque é reconduzido à Presidência da Associação dos Magistrados do Amazonas

O juiz Luís Márcio Nascimento Albuquerque foi reconduzido à Presidência da Associação dos Magistrados do Amazonas nesta terça-feira (03/08), para o biênio 2021/2023, reiterando o compromisso com a classe e conclamando a todos para a união de esforços em defesa das prerrogativas da magistratura. Disse, ainda, que continuará com uma gestão que prioriza o diálogo, ciente dos desafios do cenário atual do país.



A cerimônia aconteceu em sessão solene, realizada de forma híbrida, no final da manhã, com parte dos convidados e integrantes da chapa participando presencialmente no auditório do Centro Administrativo Desembargador José de Jesus Ferreira Lopes, prédio anexo à sede do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), no bairro do Aleixo, em Manaus; e a outra parte acompanhando por videoconferência, pelo canal oficial da Corte de Justiça no Youtube.

Em seu discurso de posse, Luís Márcio Albuquerque fez uma breve homenagem aos magistrados que faleceram ao longo desses dois anos, inclusive em função da covid-19, se solidarizando com as suas famílias. Ele destacou que há anos, em gestões sucessivas, a Amazon tem se mostrado vigilante e atuante em defesa da magistratura e dos direitos sociais, contribuindo para o fortalecendo da justiça e promoção dos direitos humanos.

O magistrado também fez um agradecimento a gestores do TJAM dos últimos dois anos – os desembargadores Yedo Simões, ex-presidente e Domingos Chalub, atual presidente. “A materialização de todas as nossas conquistas nos últimos dois anos só foi possível por força da sensibilidade e espírito público desses gestores”, afirmou, durante o discurso, acrescentando que grandes serão os desafios que serão enfrentados pela Amazon, mas que está confiante no sucesso pela motivação e entusiasmo da gestão.

“Durante dois anos de gestão garantimos, em um cenário extremamente adverso, conquistas históricas para a magistratura amazonense, entre as quais destacamos a criação do cargo de assistente judicial para juízes de primeira entrância; a implantação do benefício da acumulação de acervo a juízes de primeira e segunda entrâncias e desembargadores; e o aumento do auxílio-saúde aos magistrados da ativa e a sua extensão aos aposentados e pensionistas”, comentou.

Ainda em seu discurso, o presidente Luís Márcio Albuquerque enfatizou que a magistratura está “testemunhando ações ameaçadoras e ataques diretos à atuação do Judiciário no País”. “Exemplo disso são as várias proposições legislativas apresentadas ao Parlamento com essa finalidade, dentre as quais destacamos o Projeto de Lei do Extrateto e a PEC que inclui a carreira da magistratura na atual reforma administrativa, suprimindo justos direitos e garantias”, declarou, aproveitando a oportunidade para solicitar aos parlamentares do Amazonas o apoio para a rejeição de propostas que enfraquecem o Judiciário brasileiro e que “trazem retrocessos”. Na solenidade estavam presentes o deputado federal Marcelo Ramos (PL), 1.º vice-presidente da Câmara Federal; além de parlamentares da Câmara Municipal de Manaus e da Assembleia Legislativa do Amazonas.

Fonte: Asscom TJAM