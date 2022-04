Jorge Lins e Carla Reis foram eleitos para ocupar Presidência e Vice-Presidência do TRE-AM

Nesta terça-feira (05/04) o Desembargador Wellington Araújo, Presidente do TRE-AM, dirigiu Sessão Plenária, ocorrida em forma híbrida, na qual ocorreu a votação que escolheu dos dirigentes que cumprirão o biênio 2022/2024 à frente do Tribunal.

A escolha recaiu sobre os desembargadores Jorge Manoel Lopes Lins e Carla Maria dos Santos Reis, que ocuparão, Respectivamente, as vagas de Presidente e Vice-presidente, cumulativa com a de Corregedora Regional Eleitoral.

O Desembargador Jorge Lins agradeceu a confiança depositada por seus pares e asseverou estar consciente do múnus público que lhe é confiado, mais ainda do que é ser sucessor do desembargador Wellington, que vem conduzindo um mandato extremamente profícuo e dinâmico. Disse ainda que é ciente da responsabilidade que é estar à frente da presidência em ano de eleições gerais.

O Desembargador Wellington Araújo, Presidente da corte, ao cumprimentar os eleitos, disse reconhecer o grande desafio que é realizar eleições gerais e que conhece a grande competência dos eleitos, Desembargadores Jorge Lins e Carla Reis, pelo que reputa que ambos realizarão trabalhos muito bem sucedidos nesse pleito vindouro.

Estiveram presentes no Plenário o desembargador Wellington Araújo, Presidente do TRE-AM, o desembargador Jorge Lins, Vice-Presidente e Corregedor, além dos Desembargadores Eleitorais Fabrício Marques e Kon Wang. Participaram da Sessão de forma virtual os Desembargadores Eleitorais Marcelo Vieira, Victor Liuzzi, Márcio André Cavalcante e a Procuradora Regional Eleitoral, Catarina Carvalho.

Formado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, o desembargador Jorge Manoel Lopes Lins trabalhou como servidor do Judiciário; foi nomeado juiz em 1985, atuou nas Comarcas de Boca do Acre, Anori e Parintins; em Manaus, onde atuou nas áreas Cível e Criminal; exerceu o cargo de juiz auxiliar da Presidência e da Vice-Presidência do TJAM.

Foi promovido a desembargador em 2011 e exerceu a função de presidente da Comissão Permanente de Jurisprudência, de ouvidor-geral do TJAM, de gestor da Casa de Justiça e Cidadania, de diretor do Fórum Ministro Henoch Reis, de presidente da Primeira e da Segunda Câmara Criminal, e de vice-presidente do TJAM (2016 a 2018).

Na Justiça Eleitoral, atuou em Zonas Eleitorais a partir de 1992, em Eirunepé, Envira, Boca do Acre, Pauini; presidiu eleições municipais em Ipixuna, Guajará e Manaus, e como desembargador foi membro suplente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas de 2018 a 2020; foi eleito como vice-presidente e corregedor do atual biênio 2020 a 2022, cujo mandato encerra em maio deste ano.

Natural de Manaus e graduada em Direito e em Pedagogia pela Universidade Federal do Amazonas, a desembargadora Carla Maria Santos dos Reis possui mestrado em Direito de Família e das Relações Sociais pela PUC de São Paulo.

Ingressou na magistratura em 1989, como juíza da Comarca de Urucurituba e depois foi titular da 2.ª Vara da Comarca de Itacoatiara, onde também foi juíza eleitoral.

Promovida à segunda entrância, na Comarca de Manaus, foi juíza da 1ª Vara de Família, Sucessões e Registros Públicos. Foi a primeira juíza da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, mais conhecida como “Vara Maria da Penha”, atuando na instalação da nova unidade judiciária especializada do TJAM, e foi juíza da Vara da Infância e da Juventude. Também atuou como juíza eleitoral da 58.ª Zona Eleitoral de Manaus.

Em 2010, foi promovida a desembargadora do TJAM. Desde julho de 2020 ocupa o cargo de vice-presidente do Judiciário Estadual. Integra a Primeira Câmara Criminal do TJAM, preside a Comissão de Assédio Moral e Sexual do TJAM e a Comissão de Memória da Corte; também é vice-presidente da Comissão de Teletrabalho do Poder Judiciário amazonense.

