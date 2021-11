Jean Cleuter é eleito novo presidente da OAB Amazonas

Jean Cleuter Simões Mendonça foi eleito nesta terça-feira (16), o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas (OAB/AM).

Da chapa 30, “OAB Unida”, o advogado tributarista recebeu 3.056 votos, derrotando o candidato da chapa 10, Paulo Maffioletti, que recebeu 690 votos.

A votação aconteceu na Arena da Amazônia, em Manaus, entre as 9h e as 17h. Houve ainda sessão eleitoral em Parintins, Tefé, Manacapuru, Itacoatiara, Humaitá e em Tabatinga que atendeu à advocacia do Alto Solimões.

Com a presença de advogados e advogadas apoiadores de ambas as chapas, a apuração das urnas foi transmitida ao vivo, via telões, na Arena da Amazônia.

Ao lado da vice-presidente Denize Aufiero, Jean Cleuter terá pela frente um mandato de três anos à frente da presidência da seccional do Amazonas e sucederá o advogado Marco Aurélio de Lima Choy que cumpriu dois mandatos consecutivos de presidente.

A gestão de Choy que teve como vice-presidente a advogada Grace Benayon encerra em 31 de dezembro. Jean assume em 1º de janeiro de 2022.

A votação teve o apoio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) que cedeu às urnas eletrônicas, do IMMU Trânsito, Detran-AM e Polícia Militar.