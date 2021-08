Irregularidade são investigadas por acumulo de cargos na PM-AM e Prefeitura de Boca do Acre

O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio da Promotoria de Justiça de Boca do Acre, instaurou procedimento preparatório, no dia 01/08/2021, para apurar denúncia de acúmulo irregular de cargos públicos por um cabo da Polícia Militar do Amazonas, que também trabalhava como médico na Prefeitura Municipal. Segundo a denúncia, não havia conhecimento sobre a atividade policial, pois o denunciado se apresentou apenas como médico e continuou sendo remunerado por duas instituições públicas.

“Por meio de consulta aos sites públicos, verificamos que um médico que trabalhava no Hospital também era Cabo da PM. A partir disso, foi instaurada a Notícia de Fato para apurar a acumulação de remunerações”, informou a Promotora de Justiça Míriam Figueiredo da Silveira.

A Promotora de Justiça requisitou da Secretaria Municipal de Saúde e do Comando Geral da Polícia Militar informações sobre a sua contratação e a ficha financeira.

“A apuração prossegue no intuito de saber desde quando o Cabo da PM está lotado nos dois cargos e se há pedido de exoneração de um dos cargos que exerce atualmente ou alguma autorização do Comando Geral da PMAM para o servidor atuar exclusivamente como médico no Hospital Regional de Boca do Acre.

Fonte: Asscom MPAM