TRT11: Inscrições para turma 1ª do webinário sobre produção de provas digitais terminam HOJE (16)

O Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), por meio do Centro de Educação Corporativa da Justiça do Trabalho (Ceduc-JT), promoverá, na próxima sexta-feira (20/8), das 14h às 16h, o webinário “Produção de Provas por Meios Digitais na Justiça do Trabalho” – Turma 1. Direcionado a magistrados da Justiça do Trabalho de 1º grau, os juízes interessados devem se inscrever, por intermédio das Escolas Judiciais do Tribunais Regionais, até hoje, 16 de agosto.

A capacitação terá duração de duas horas e será ministrada pelo promotor de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia Fabrício Rabelo Patury, especializado na área criminal e coordenador e professor do curso de pós-graduação em Direito Digital da Faculdade Baiana de Direito. O promotor, que é um dos maiores especialistas no tema no país, ministrou aula magna do webinário na última terça-feira (10/8), com transmissão ao vivo no canal do CSJT no YouTube.

O objetivo do curso é fomentar, na Justiça do Trabalho, os métodos atuais para busca de registros digitais, voltados à demonstração de fatos controvertidos, levando em conta as várias repercussões do fenômeno denominado “Revolução 4.0”, que se destaca pela cultura de permanente interação com recursos tecnológicos.

O webinário será realizado por meio telepresencial, pela plataforma Zoom. O link da sala será enviado aos inscritos.

Novas turmas

O Ceduc-JT formará novas turmas do webinário ao longo do segundo semestre de 2021, com até 60 vagas em cada. As datas das novas formações serão divulgadas em breve. Para maiores informações, encaminhe um e-mail para [email protected].

Fonte: Asscom TRT11