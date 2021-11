Infância e Juventude, Improbidade Administrativa e Educação lideram o ranking de denúncias ao MPAM

No dia 18 de outubro, a Ouvidoria-Geral do Ministério Público do Amazonas (MPAM) apresentou seu Relatório Estatístico Trimestral de Atividades Julho / Agosto / Setembro de 2021 ao Colégio de Procuradores do MPAM. O relatório demonstra quais as áreas mais procuradas pela sociedade, além do significativo aumento no número de atendimentos realizados pelo setor – quase o dobro em relação ao semestre anterior.

No documento, fica explícito que os assuntos mais demandados pela população foram a Infância e Juventude, com 15,08%, e a Improbidade Administrativa, que liderava o ranking no trimestre anterior e caiu para segundo, com 14,22% do total de manifestações recebidas. Destacam-se, ainda, as demandas das áreas de Educação, com 11,55%, e Meio Ambiente, com 11,35%.

No que tange aos municípios do Amazonas, a capital lidera o ranking de manifestações, com 79,20%. Em segundo lugar vem Iranduba, com 2,96%, e Coari, com 1,43% do total.

De acordo com a Ouvidora-Geral do MP, Jussara Pordeus, “(…) consigne-se que os dados deste relatório revelam a relevante atuação desta Ouvidoria-Geral, constituindo-se como autêntico canal para simplificar e facilitar o acesso da população ao Ministério Público, fortalecendo o exercício da cidadania e consolidando a democracia participativa”.

Fonte: Asscom MPAM